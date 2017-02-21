Врачи не смогли определить причину смерти брата Ким Чен Ына

Малайзийские специалисты во время вскрытия тела Ким Чен Нама, брата главы КНДР Ким Чен Ына, не смогли обнаружить следов уколов, признаков сердечного приступа и иных видимых причин смерти. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на слова официального представителя Минздрава Малайзии.

Представитель ведомства отметил, что медицинские образцы были отправлены на исследование в лабораторию, где власти надеются установить причины смерти Ким Чен Нама. Во время вскрытия признаков насильственной смерти, в том числе и отравления, врачи не обнаружили. «Мы должны ознакомиться с лабораторным отчетом, прежде чем делать какие-либо окончательные выводы», — заявил чиновник.

В то же время близкий друг Ким Чен Нама Энтони Саакян в интервью газете заявил, что покойный опасался покушения со стороны властей КНДР. «Он боялся. Это не был всеобъемлющий страх, но он всегда был слегка параноиком», — заявил он.

Брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, проживавший в Малайзии Ким Чен Нам, скончался 14 февраля. Вероятной причиной его смерти называлось отравление. В причастности к гибели Ким Чен Нама обвиняются власти КНДР, однако Пхеньян отрицает все обвинения и призывает к совместному расследованию обстоятельств случившегося.

В настоящий момент в рамках расследования этого дела задержаны четверо подозреваемых, в том числе и гражданин КНДР. Малайзия продолжает поиск еще четверых подозреваемых.