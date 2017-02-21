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21.02.2017 13:34
5 Комментариев

Кремль ответил на сообщения об обсуждении ограничений расчетов наличными

Решение об ограничении использования наличных в России должно учитывать «реалии страны». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как отметил официальный представитель Кремля, подобная практика существует во многих странах. «Поэтому вопрос этот, безусловно, заслуживает внимания», — сказал Песков, пояснив, что «вместе с тем, безусловно, нужно учитывать реалии страны в плане хождения пластиковых карт», а также «в плане степени распространения банковских услуг и так далее».

«Движение, конечно же, в ту сторону какое-то так или иначе будет», — заметил также пресс-секретарь главы России. Однако «темпы» этого процесса, по словам Пескова, «безусловно, зависят от многих факторов».

Ранее 21 февраля «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, а также на двух участвующих в обсуждении экспертов сообщили о том, что Минэкономразвития и Минфин в настоящее время обсуждают планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок, а также введению сборов по типу платежа.

В январе к возобновлению соответствующей дискуссии призвал глава Минфина Антон Силуанов. По мнению министра, ограничение расчетов наличными необходимо для «обеления экономики» и более эффективного сбора налогов.

Однако уже через неделю после заявления Силуанова, 28 января, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что принятие таких мер в правительстве России «не планируется».

Источник: РБК


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комментарии пользователей (5)
mashinostroitel
21 февраля 2017 г. 14:13
Реалии страны: "денег нет, но вы держитесь там".
save
21 февраля 2017 г. 14:02
Мало им НДС, решили ввести дополнительные сборы "по типу платежа". Налог на деньги. Гениально.
куку
21 февраля 2017 г. 13:57
Ха! А взятки они тоже будут безналом брать? )
Владислав М
21 февраля 2017 г. 13:54
Что за идиотизм? Почему я не могу свободно оплачивать свои покупки своими деньгами без принуждения пользоваться услугами каких-то денежных спекулянтов-банкиров?
Udel
21 февраля 2017 г. 13:53
Появится новый бизнес? Служивые будут алкоголь и курево по чужим картам покупать...
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