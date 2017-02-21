В Петербурге анонимный меценат оплатил долги военного летчика за ИЛ-14

Петербургские судебные приставы несколько лет пытались получить налоги, которые бывший летчик должен был заплатить за ремонтируемый им уникальный самолет. Расплатиться с государством в 2017 году пенсионеру помог анонимный спонсор.

Как сообщили 21 февраля в пресс-службе УФССП по Петербургу, приставы Купчинского ОСП Фрунзенского района получили от физического лица 2 миллиона 653 тысячи 843 рубля. Это накопившиеся перед налоговой долги, сумма исполнительского сбора и расходы на оценку воздушного судна.

Александр Поддубный в конце 90-х выкупил образец советской гражданской авиации 40-х годов — ИЛ-14. Бывший летчик своими силами восстанавливал пассажирский самолет, но выяснилось, что раритетная техника проходит как зарегистрированное транспортное средство и два двигателя облагаются соответствующим налогом. Заплатить за личный самолет летчик-пенсионер не мог, и судебные приставы с 2012 года не единожды арестовывали ИЛ-14. Старый лайнер пытались продать на торгах, чтобы погасить внушительный долг перед государством, но покупателей найти не удалось.

Точку в многолетней истории поставил анонимный меценат, который перечислил на депозитный счет приставов положенную сумму. После этого уникальный самолет вернулся владельцу.