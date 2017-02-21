Песков: В Кремле не обсуждают возможное участие Путина в выборах в 2018 года

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможное участие президента Владимира Путина в следующих выборах главы государства пока не стоит на повестке дня, передает 21 февраля РИА Новости.

Он уточнил, что времени до начала кампании достаточно. «Президент Путин сам неоднократно говорил, что считает преждевременным делать какие-то электоральные заявления. Он никаких заявлений не делал до сих пор, пока еще есть время, достаточное до начала электоральной кампании, пока повестка дня другая», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ писали, что в администрации президента обсуждают, как повысить явку и результат потенциального президента на выборах 2018 года до рекордных показателей. По словам собеседника «Газеты.Ru» в Кремле, на различных совещаниях с экспертным сообществом в администрации президента сейчас обсуждаются пути достижения показательных критериев будущей президентской кампании. Поставлена задача провести прозрачные, легитимные выборы и при этом добиться для основного кандидата лучшего результата, нежели в предыдущие годы. «Об этих целях говорят не как о задании, а как о том, о чем надо думать», — особо отмечает собеседник «Газеты.Ru». По его словам, в идеале результат должен быть лучше, чем предыдущий, не только в процентах, но и в абсолютных числах. Отсюда и вытекают ранее пресекавшиеся вопросы о том, как повысить явку в грядущей федеральной кампании 2018 года.

Как поясняет источник, на прошедшем в декабре 2016 года семинаре для вице-губернаторов присутствующим, например, предлагали подумать, как можно добиться результата в 70% при явке в 70%. Но это, опять же, не было постановкой задачи — «вопрос в том, как это можно сделать, используя легитимные методы, какие институты нуждаются в совершенствовании».