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14:24 21.02.2017
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21.02.2017 13:03

Первый канал покажет церемонию вручения премии «Оскар»

Первый канал покажет церемонию вручения кинопремии «Оскар» 27 февраля в 00.15 мск, сообщает 21 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Церемония состоится 26 февраля, ее проведет шоумен Джимми Киммел.

Лидером по количеству номинаций является фильм «Ла-Ла Ленд», который может получить 14 статуэток.

В главной категории «Лучший фильм», помимо «Ла-Ла Ленда», представлены «Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Скрытые фигуры», «Манчестер у моря» и «Лунный свет».

Источник: "Газета.ру"


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