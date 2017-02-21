Первый канал покажет церемонию вручения премии «Оскар»

Первый канал покажет церемонию вручения кинопремии «Оскар» 27 февраля в 00.15 мск, сообщает 21 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Церемония состоится 26 февраля, ее проведет шоумен Джимми Киммел.

Лидером по количеству номинаций является фильм «Ла-Ла Ленд», который может получить 14 статуэток.

В главной категории «Лучший фильм», помимо «Ла-Ла Ленда», представлены «Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Скрытые фигуры», «Манчестер у моря» и «Лунный свет».