В Пулково задержали мошенника и насильника, скрывавшихся от следствия несколько лет

Транспортная полиция обнаружила среди прибывающих из-за границы авиатранспортом двух иностранцев, которых в Петербурге уже несколько лет разыскивают за мошенничество и изнасилование.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, 32-летнего гражданина Армении остановили, когда утром 20 февраля он прилетел в Петербург. Во время проверки документов выяснилось, что мужчину 4 года ищут по делу о мошенничестве в крупном размере на территории Калининского района.

А через несколько часов в ходе досмотра пассажиров из рейса Самарканда полицейские выявили 53-летнего гражданина Узбекистана, который около двух лет скрывался от следственных органов Петербурга. Он фигурирует в деле об изнасиловании.

Сотрудники транспортной полиции передали задержанных инициаторам розыска.