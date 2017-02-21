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21.02.2017 12:48

Для зрителей фестиваля на новом стадионе на Крестовском запустят бесплатные шаттлы

Бесплатные шаттловые маршруты отвезут зрителей фестиваля на «Санкт-Петербург Арену» 22 февраля. Поездка на автобусе позволит сократить пешую прогулку до стадиона на полкилометра.

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, зрители фестиваля, который станет вторым тестированием арены, смогут приехать непосредственно на станцию метро «Крестовский остров» и пройти около двух километров пешком по главной аллее Приморского парка Победы.

От станции метро «Петроградская» до автобусной станции «Крестовский остров» будет курсировать бесплатный шаттл S3. Сесть в него можно будет у дома 89 по Малому проспекту П.С.

В пресс-службе «Пассажиравтотранса» уточнили, что на обслуживание фестиваля выделят 60 автобусов. Интервал движения составит 10-15 минут.

После окончания концерта вход на станцию метро «Крестовский остров» временно ограничат. До ближайших к нему «Чкаловской» и «Петроградской» зрителей повезут шаттлы S6 и S3. Место посадки в автобус будет расположено на Спортивной улице, между Морским и Крестовским проспектами.

В комитете добавили, что к стадиону будет не проехать на личном транспорте, а на Крестовском ограничат движение и запретят остановку. Нарушителей обещают эвакуировать. Исключения касаются только лиц с ограниченными возможностями, которые смогут припарковаться на парковке, расположенной в районе пересечения Крестовского проспекта и Южной дороги, до стадиона их доставит специально оборудованный автобус.


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