ВЦИОМ: Поддержка россиянами армии достигла исторического максимума

Вооруженные силы в России уважают, военным доверяют и на армию надеются. Социологи выяснили: число людей, желающих надеть на близких мужского пола военную форму, достигло исторического максимума.

Всероссийский центр изучения общественного мнения 21 февраля опубликовал данные опроса, в котором социологи представили образ российской армии в глазах россиян. Как выяснилось, наши соотечественники воспринимают военных в целом положительно: только 25 процентов не хотят, чтобы их родственники носили погоны. Отметим, что в 2002 году число недовольных армией составляло 74 процента. Спустя 14 лет 46% россиян уважают Вооруженные силы РФ, гордятся ими — 39%; 26% надеются на армию; 24% военным доверяют. Доли негативных ответов невелики (недоверие – 4%, разочарование – 4%).

Образ российского офицера также составлен из положительных качеств. Сограждане оценивают военных как ответственных (4,3 по 5-балльной шкале) защитников государства (4,3) и интересов простых людей (4,1), которые готовы рискнуть жизнью, но выполнить свои обязанности (4,2 ). При этом с 2015 года, по мнению россиян, офицеры стали более мужественными. Кроме того, военнослужащих наделяют человечностью (4,1), добросовестностью (4,1) и честностью (4,0). Неудивительно, что с таким набором положительных качеств скромность офицерам присуща не всегда — ее оценили на 3,7.

«Опыт участия российской армии в вооруженных конфликтах разного уровня в 2014-2017 годы позитивно оценен обществом и на рациональном, и на эмоциональном уровне. Особенно важно, что актуализация военных угроз не привела к оттоку желающих служить Родине, наоборот, мы зафиксировали исторический максимум доли тех, кто хотел бы видеть своих родных и близких в рядах ВС России», – прокомментировал результаты генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.