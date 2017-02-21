Марин Ле Пен отказалась надевать платок для встречи с муфтием Ливана

Встреча кандидата в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен и верховного муфтия Ливана была отменена после того, как французский политик отказалась надевать платок, сообщает 21 февраля Le Figaro.

В заявлении пресс-службы муфтия Ливана отмечается, что Марин Ле Пен заранее предупредили о требовании прийти на встречу с покрытой головой. "Передайте мое самое глубокое уважение муфтию, но я не собираюсь закрывать голову", – сказала журналистам Ле Пен. Лидер французских ультраправых прибыла в Бейрут в воскресенье вечером.

Накануне она встретилась с президентом Ливана Мишелем Ауном. Это – первая официальная встреча Ле Пен с действующим главой иностранного государства.

Марин Ле Пен возглавляет ультраправую партию "Национальный фронт" и является одним из основных претендентов на пост президента Франции. По результатам последних опросов, она сможет победить в первом туре выборов, но во втором туре проиграет любому из основных соперников: и экс-министру экономики Франции Эмманюэлю Макрону, и бывшему премьеру страны Франсуа Фийону.