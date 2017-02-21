«Ленфильм» снова выставит съемочную площадку на Тамбасова на торги

До конца марта «Ленфильм» возобновит продажу 9,7 га на улице Тамбасова в Петербурге. Суд завершил разбирательства киностудии с компанией «Ника», связанной с миллиардером Михаилом Гуцериевым.

Как сообщил «Фонтанке» 21 февраля гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин, арбитражный суд признал, что «Нике» принадлежит доля участка на Тамбасова, 5, поскольку компания является собственником части помещений. Арбитраж полностью удовлетворил иск «Ники» к «Ленфильму» и отказал во встречных требованиях киностудии.

«У нас есть договоренности о том, что площадка будет выставлена на продажу единым лотом», – пояснил Эдуард Пичугин.

«Ленфильм» уже выставлял на продажу участок на Тамбасова в июне прошлого года. Однако торги сорвал иск компании «Ника».

Она потребовала признать свое право собственности на долю в участке, соответствующую 6 тысячам кв. м. Если землю удастся продать по стартовой цене в 2,1 млрд рублей, «Ника» сможет выручить за нее 130 млн рублей. По оценке экспертов, на участке можно будет построить 150 тыс. кв. м жилья.