Буре заявил, что отказался от американского гражданства еще год назад

Известный советский и российский хоккеист Павел Буре, долгое время выступавший в НХЛ, 21 февраля сообщил, что отказался от американского гражданства еще год назад. Ранее сегодня стало известно о том, что спортсмен отказался от гражданства США.

«Это не новость, от американского гражданства я отказался еще больше года назад. Почему? Еще с 1991 года, когда я оказался в НХЛ, я всем говорил, что Россия и Москва — мой дом, я русский, последние годы я вообще живу в России. Второй паспорт мне не нужен», — передает слова Буре ТАСС.

45-летний нападающий выступал в Национальной хоккейной лиге более десяти лет. Свою карьеру он завершил в 2003 году.