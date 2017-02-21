Еще
14:25 21.02.2017
Пришлите свою новость!
14:08
«Зенит» и «Андерлехт» в Петербурге рассудят греки
14:02
Муниципалы Тярлево заплатят 50 тысяч за нарушения при покупке билетов
13:59
На В.О. автомобиль «приземлился» на газон
13:58
ФАС может отменить итоги конкурса на строительство депо «Южное»
13:56
Марк Гэтисс намекнул на закрытие сериала "Шерлок"
13:51
В Симферополе задержали 20 крымско-татарских активистов
13:46
Врачи не смогли определить причину смерти брата Ким Чен Ына
13:36
Нобелиат Орхан Памук в Петербурге: "Политическое давление сильно. Я не хочу молчать"
13:34
Кремль ответил на сообщения об обсуждении ограничений расчетов наличными
13:28
LADA Vesta вышла на немецкий рынок
13:24
В Петербурге анонимный меценат оплатил долги военного летчика за ИЛ-14
13:10
Песков: В Кремле не обсуждают возможное участие Путина в выборах в 2018 года
13:03
Первый канал покажет церемонию вручения премии «Оскар»
12:56
В Пулково задержали мошенника и насильника, скрывавшихся от следствия несколько лет
12:52
ВЦИОМ: Поддержка россиянами армии достигла исторического максимума
12:48
Для зрителей фестиваля на новом стадионе на Крестовском запустят бесплатные шаттлы
12:44
Марин Ле Пен отказалась надевать платок для встречи с муфтием Ливана
12:42
Грейдер "забодал" маршрутку на Королева
12:40
В Госдуму внесен законопроект о борьбе с "зеркалами" запрещенных сайтов
12:38
Детской больнице №5 вернули главного врача
12:35
«Ленфильм» снова выставит съемочную площадку на Тамбасова на торги
12:34
Никита Михалков возглавил Театр киноактера
12:26
Буре заявил, что отказался от американского гражданства еще год назад
12:04
Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом
12:00
Минюст допустил отказ от нормы об изъятии единственного жилья у должников
11:50
Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности
11:43
ФАНО потребовало от Пулковской обсерватории отозвать согласование на застройку защитной зоны
11:39
МИД опубликовал стихи Лаврова про Чуркина
11:32
Петербурженку будут судить за полученные пять миллионов отпускных
11:30
Россия ужесточает санкции против КНДР
11:20
Нагорный Карабах может стать "Республикой Арцах"
11:19
На железнодорожной станции Ручьи нашли обезглавленного мужчину
11:13
Павел Буре отказался от гражданства США
11:09
В Москве умер застреленный в тире подростком инструктор по стрельбе
11:00
Петербурженка «потеряла» «Мерседес» с четырьмя миллионами рядом с АЗС на Косыгина
10:52
"Квадрат": Спор о недвижимости Союза кинематографистов рассмотрят 6 апреля
10:46
В Петербурге ночью горели шесть машин
10:40
Петербуржец выжил после падения из окна на Московском
10:34
Двое заключенных незаметно сбежали из финской тюрьмы
10:28
«Шестёрку» в центре Петербурга удалось остановить после 15 выстрелов
10:20
В Петербурге защитников Отечества поздравят 30-залповым салютом
10:09
В Петербурге расскажут о судьбе бриллиантов и их хозяек
10:05
Новую серию благотворительных открыток подготовила «Зверопочта»
09:58
Петербуржец подозревает соседа по коммуналке в развращении дочери
09:50
Должность гендиректора СПбЭС упразднена
09:49
Петербурженка обвинила в педофилии вожатого детского лагеря
09:47
«Бухарестская» открылась после проверки
09:41
Школьницу сняли с крыши девятиэтажки на Стачек
09:33
В начале марта в аэропортах Финляндии пройдёт серия забастовок
09:25
Эстония боится, что Москва будет провоцировать драки военных НАТО с местным населением в пабах
09:17
На Новоизмайловском семья получила отравление газом
09:09
Пятеро погибли при падении самолета на крышу торгового центра в Австралии
08:59
Бесхозная сумка закрыла «Бухарестскую»
08:56
На Ветеранов забил фонтан горячей воды: пострадали машины
08:46
Три петербургских вуза получат субсидии правительства на полтора миллиарда рублей
08:37
Две погони за полтора часа организовали полицейские в центре Петербурга
08:29
Два предприятия Ахметова приостановили деятельность из-за блокады Донбасса
08:21
На окраине Стокгольма, где живет много иммигрантов, вспыхнули беспорядки
08:13
Совбез ООН сделал заявление в связи со смертью Виталия Чуркина
08:05
На заводе "Мезон" тушили пожар
02:17
Путешественники расскажут, как обойти Землю пешком и чем опасны африканские пингвины
01:58
Союз художников покажет лучшее в Манеже
01:45
«Обе Две» выступят с «Мальчиком»
01:34
Кержаков расскажет, как стать лучшим форвардом
01:12
В Музее восстания машин оживут трансформеры
01:03
СМИ: В правительстве придумали, как ограничить «санкционку» из Белоруссии
00:55
Жители Луги жалуются на лужу, которой 40 лет
00:42
Трамп назначил советника по национальной безопасности
00:10
В Карповку рухнул автомобиль
20/02
Новым начальником транспортной полиции Северо-Запада станет отец замминистра
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
21.02.2017 12:42

Грейдер "забодал" маршрутку на Королева

Грейдер, чистивший дорогу, зацепил ковшом маршрутку на проспекте Королева в Петербурге днем 21 февраля.
Грейдер "забодал" маршрутку на Королева
читатель "Фонтанки" Олег

Как сообщили «Фонтанке» читатели, авария произошла в половине двенадцатого напротив дома №63, корпус 1. По предварительной информации, пассажирский микроавтобус 127-го маршрута двигался медленно по скользкой дороге, а за ним убирал снег и наледь грейдер. Водитель уборочной техники, видимо, хотел объехать снежную горку, но при перестроении зацепил задний бампер маршрутки ковшом.

Грейдер "забодал" маршрутку на Королева

Данные о пострадавших разнятся. По данным пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, в ДТП никто не пострадал. А в ОАО «Третий парк», которое обслуживает маршрут №127, «Фонтанке» сообщили, что в аварии пострадала 50-летняя пассажирка. У нее царапина на лице, женщина  отказалась от госпитализации.

Водитель микроавтобуса имеет водительский стаж в 7 лет. Машина отправится  на кузовной ремонт.

В районе аварии — пробка.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 15:00

Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»

Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05

Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу

Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На В.О. автомобиль «приземлился» на газон
Врачи не смогли определить причину смерти брата Ким Чен Ына
В Пулково задержали мошенника и насильника, скрывавшихся от следствия несколько лет
Грейдер "забодал" маршрутку на Королева
На железнодорожной станции Ручьи нашли обезглавленного мужчину
В Москве умер застреленный в тире подростком инструктор по стрельбе
Петербурженка «потеряла» «Мерседес» с четырьмя миллионами рядом с АЗС на Косыгина
В Петербурге ночью горели шесть машин
Петербуржец выжил после падения из окна на Московском
«Шестёрку» в центре Петербурга удалось остановить после 15 выстрелов
Паркмен не спас «БМВ»
Кого обвинили в покушении на премьера Черногории
"Аль-Каида" научила Родину защищать
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Как в Выборгском районе боятся ртути
Шутка над "Полпредством" от имени ФСБ удалась
Новый хакер из «Шалтая»
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Ветеранов забил фонтан горячей воды: пострадали машины

В Карповку рухнул автомобиль

Делая ремонт, петербуржец нашел на антресолях французское ружье вековой давности

Сергей Николаев

Подсчитай сам, сколько человек пришло на крестный ход вокруг Исаакия

Галерист и публицист Марат Гельман.

Курорт с переворотом: Как разглядеть Кремль из Черногории?

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На проспекте Гагарина поймали оленя

Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.