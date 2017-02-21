Грейдер "забодал" маршрутку на Королева

Грейдер, чистивший дорогу, зацепил ковшом маршрутку на проспекте Королева в Петербурге днем 21 февраля.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, авария произошла в половине двенадцатого напротив дома №63, корпус 1. По предварительной информации, пассажирский микроавтобус 127-го маршрута двигался медленно по скользкой дороге, а за ним убирал снег и наледь грейдер. Водитель уборочной техники, видимо, хотел объехать снежную горку, но при перестроении зацепил задний бампер маршрутки ковшом.

Данные о пострадавших разнятся. По данным пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, в ДТП никто не пострадал. А в ОАО «Третий парк», которое обслуживает маршрут №127, «Фонтанке» сообщили, что в аварии пострадала 50-летняя пассажирка. У нее царапина на лице, женщина отказалась от госпитализации.

Водитель микроавтобуса имеет водительский стаж в 7 лет. Машина отправится на кузовной ремонт.

В районе аварии — пробка.