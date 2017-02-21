Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Об этом сообщается на сайте главы государства.
«Руководствуясь частью 1 статьи 1031 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: назначить Мехрибан Ариф гызы Алиеву Первым вице-президентом Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении.
Согласно Конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности.