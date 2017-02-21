Минюст допустил отказ от нормы об изъятии единственного жилья у должников

Глава российского Министерства юстиции Александр Коновалов заявил, что власти могут отказаться от законопроекта, отменяющего запрет на изъятие единственного жилья у должников, из-за «сильного общественного резонанса». Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии ведомства, пишет 21 февраля газета «Ведомости».

Как уточняет издание, на мероприятии Коновалов сказал, что подготовленный в министерстве законопроект «законом не стал и, возможно, не станет». Подобное решение министр объяснил тем, что «слишком сильным оказался общественный резонанс», отмечает издание.

При этом однако Коновалов пояснил, что в данной ситуации, по его мнению, государству «нужно было бы действовать агрессивнее».

На обсуждение законопроект был вынесен Минюстом 20 декабря прошлого года. Согласно ему, взыскание может быть обращено на единственное жилье должника, которое по размеру и стоимости «явно превышает» его потребности в жилище.

Позже, 10 января, глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков заявил, что инициатива Минюста не нарушает конституционного права граждан на жилье. Омбудсмен Татьяна Москалькова, в свою очередь, законопроект несвоевременным в «сегодняшних экономических условиях».