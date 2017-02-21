ФАНО потребовало от Пулковской обсерватории отозвать согласование на застройку защитной зоны

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) направило директору Пулковской обсерватории в Петербурге Назару Ихсанову письмо о необходимости отозвать согласование жилой застройки в трехкилометровой защитной зоне учреждения.

Как сообщили 21 февраля «Фонтанке» в ФАНО, обсерватория не обращалась в адрес учредителя (ФАНО России) для разрешения строительства в защитной парковой зоне обсерватории. «6 февраля 2017 года в адрес директора Главной астрономической обсерватории Назара Ихсанова было направлено письмо начальника Управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере науки М.Ю. Романовского о необходимости отозвать согласование очередного этапа выдачи разрешения на строительство в 3-км защитной зоне учреждения до определения этого вопроса рабочей группой», – сообщили в ФАНО.

Администрация президента РФ 21 октября 2016-го поручила Смольному ввести временный мораторий на согласование градостроительной документации в трехкилометровой защитной парковой зоне вокруг Пулковской обсерватории. Он должен действовать до утверждения концепции развития этой территории. При этом на совещании присутствовали представители обсерватории.

Несмотря на это, 24 октября Назар Ихсанов дал добро на строительство первой очереди ЖК «Планетоград» к югу от обсерватории. В будущем в районе должно появиться 2 млн кв. м недвижимости.

Решение было принято в обход мнения ученого совета и сотрудников обсерватории. 20 февраля они потребовали отставки Назара Ихсанова. ФАНО рассмотрит обращение в течение 30 дней после того, как оно поступит в агентство.