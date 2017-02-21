МИД опубликовал стихи Лаврова про Чуркина

МИД России опубликовал стихи министра иностранных дел Сергея Лаврова про постпреда России при ООН Виталия Чуркина, который умер накануне, 20 февраля. Стихи и пояснения Лаврова опубликованы в Facebook МИД России.

Сами стихи были написаны еще в 1994 году, заявил глава ведомства. Он отметил, что весной 1990 года они «одновременно были назначены заместителями министра». «Я курировал ООН, а он — Балканы. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине», — вспомнил Сергей Лавров. Свой 42-й день рождения Чуркин встретил «в Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы». Лавров решил поздравить его стихами.

СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Виталию Ивановичу Чуркину

Сквозь буран, снегопады, заносы,

Под прицелами НАТОвских дул

И под взглядом Акаши раскосым

Дипломат свою линию гнул.

Ни угрозы и ни ультиматум

Не сломили движенье вперед.

Аплодирует мир дипломату,

По заслугам хвалу воздает.

Не придумаешь лучше момента –

День рожденья отметить в бою.

Специальный посол Президента

С честью сделал работу свою.

На исходе боснийских баталий

Пьем за эти мужские дела.

От души поздравляем, Виталий!

С Днем рождения! Наша взяла!

21 февраля 1994 года

Я.Акаши – в первой половине 1990-х годов спецпредставитель Генерального секретаря ООН на Балканах.