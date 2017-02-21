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21.02.2017 11:20

Нагорный Карабах может стать "Республикой Арцах"

На конституционном референдуме в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) большинство избирателей проголосовали в пользу нового проекта Конституции и в пользу нового названия страны, сообщает 21 февраля «Интерфакс» со ссылкой на ЦИК непризнанной республики.

По предварительным данным ЦИК, за поправки к Конституции проголосовали ​87,6% (69540 избирателей), против — 9,7% (7686 избирателей). Недействительными признаны 2,8% бюллетеней. Проектом также предусматривается изменение названия республики — наряду с термином «Нагорно-Карабахская Республика», вводится понятие «Республика Арцах». Однако использоваться могут оба наименования республики.

Всего в прошедшем конституционном референдуме из 104566 избирателей приняли участие 79380 человек, или 75,91%, передает портал «Голос Армении» со ссылкой на заместителя председателя Избирательной комиссии Егише Арзуманян.

Референдум по вопросу принятия поправок в Конституцию прошел в Нагорном Карабахе в понедельник, 20 февраля. Проект предполагает переход от парламентско-президентской к президентской форме правления. Кроме того, предусматривается упразднение поста премьер-министра республики. Во главе правительства вместо него будет стоять государственный министр, который будет координировать деятельность министров, назначаемых президентом республики.

Источник: РБК


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