Павел Буре отказался от гражданства США

Член Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF) и Зала хоккейной славы НХЛ Павел Буре отказался от американского гражданства, сообщает RT. Об этом свидетельствует информация в отчете Министерства финансов США, пишет 21 февраля РБК.

Россиянин отказался комментировать свое решение. «Я не уверен, что буду с вами это обсуждать», — заявил Буре.

Нападающий с шести лет начал играть в детской команде ЦСКА. В 1988 году он дебютировал за основную команду армейского клуба в матче чемпионата СССР против рижского «Динамо», забросив свою первую шайбу уже на четвертой минуте. Проведя четыре сезона в ЦСКА, Буре дважды побеждал в чемпионате СССР и трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов.

В 1989 году россиянин был выбран «Ванкувером» в шестом раунде драфта НХЛ под общим 113-м номером. В 1991 году он уехал играть за канадский клуб. В первом своем сезоне в НХЛ Буре был признан лучшим новичком Лиги, получив «Колдер Трофи». В сезоне -1993/94 он с 60 заброшенными шайбами стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, а в Кубке Стэнди дошел с «Ванкувером» до финала, где команда уступила «Рейнджерс» в серии из семи матчей. Забросив 16 шайб и сделав 15 результативных передач, россиянин установил рекорд клуба по количеству голов, передач и очков, набранных одним хоккеистом в розыгрыше плей-офф.

В 1999 году «Ванкувер» обменял Буре во «Флориду». В составе «Пантерс» он дважды становился обладателем приза лучшему снайперу регулярного чемпионата («Морис Ришар Трофи»). В 2002 году россиянина обменяли в «Рейнджерс». В ноябре 2005 года после рецидива травмы колена он объявил о завершении карьеры. Всего в 702 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ Буре забросил 437 шайб и сделал 342 результативные передачи, набрав 779 очков.