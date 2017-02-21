В Москве умер застреленный в тире подростком инструктор по стрельбе

Раненый накануне инструктор стрелкового клуба скончался в больнице, сообщается 21 февраля на сайте СК по Москве.

«Потерпевший был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную ему помощь, от полученных огнестрельных ранений 29-летний инструктор скончался в больнице», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 20 февраля в тире, расположенном по Измайловскому проезду в Москве, 15-летний подросток во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, после чего целенаправленно совершил выстрелы в инструктора.

Позднее следователи обнаружили тело подозреваемого, ранившего инструктора. СК возбудил дело по факту покушения на убийство инструктора по стрельбе в московском тире.