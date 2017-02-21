Петербурженка «потеряла» «Мерседес» с четырьмя миллионами рядом с АЗС на Косыгина

Полиция Красногвардейского района Петербурга разыскивает иномарку, которая пропала от автозаправки на проспекте Косыгина вечером 20 февраля. В салоне машины остались документы, айфон и четыре миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 21 февраля в районе полуночи 24-летняя девушка обратилась в полицию с просьбой найти её ровесника — уроженца Ингушетии, который якобы угнал её серебристый «Мерседес Бенц». По словам пострадавшей, знакомый оставил её без машины рядом с домом №20 на проспекте Косыгина. Автомобиль при этом был под сигнализацией. В салоне осталась черная сумка с четырьмя миллионами рублей, документами и белым iPhone6.

Потерянные вещи и машину хозяйка оценила почти в семь миллионов.