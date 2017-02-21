«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
Авиаперевозчик приглашает опытных сотрудников и тех, кто хочет пройти обучение этой летной профессии. Собеседования ведутся в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Авиакомпания входит в ТОП ведущих российских перевозчиков и предлагает широкую географию полетов по России, странам ближнего и дальнего зарубежья, профессиональное обучение, возможности не только увидеть другие страны, но и построить успешную карьеру в авиации.
Молодых людей ждут полеты на современных безопасных авиалайнерах Airbus, путешествия, о которых они мечтали и интересную разноплановую работу.
Требования к кандидатам:
- Образование не ниже полного среднего
- Владение английским языком на уровне Intermediate
- Наличие документа воинского учета для военнообязанных лиц
- Правильная, грамотная речь без дефектов
- Наличие действующего заграничного паспорта
- Желание работать в сфере обслуживания, доброжелательность, коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность
Должностные обязанности:
- Обеспечение безопасности пассажиров в полете
- Встреча и размещение пассажиров перед взлетом
- Обслуживание пассажиров, создание атмосферы гостеприимства и комфорта на борту воздушного судна.
- Оказание первой медицинской помощи
Условия работы:
- Стабильная оплата труда:
- Широкая география полетов (внутренние и международные рейсы)
- Режим работы: гибкий рабочий график
- Место работы: г.г. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург
- Возможности для профессионального развития и карьерного роста
Подробнее о вакансии вы можете узнать на сайте uralairlines.com в разделе вакансии и по тел. +7(343) 272-60-12.