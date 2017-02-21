«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию

Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!

Авиаперевозчик приглашает опытных сотрудников и тех, кто хочет пройти обучение этой летной профессии. Собеседования ведутся в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Авиакомпания входит в ТОП ведущих российских перевозчиков и предлагает широкую географию полетов по России, странам ближнего и дальнего зарубежья, профессиональное обучение, возможности не только увидеть другие страны, но и построить успешную карьеру в авиации.

Молодых людей ждут полеты на современных безопасных авиалайнерах Airbus, путешествия, о которых они мечтали и интересную разноплановую работу.

Требования к кандидатам:

Образование не ниже полного среднего

Владение английским языком на уровне Intermediate

Наличие документа воинского учета для военнообязанных лиц

Правильная, грамотная речь без дефектов

Наличие действующего заграничного паспорта

Желание работать в сфере обслуживания, доброжелательность, коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность

Должностные обязанности:

Обеспечение безопасности пассажиров в полете

Встреча и размещение пассажиров перед взлетом

Обслуживание пассажиров, создание атмосферы гостеприимства и комфорта на борту воздушного судна.

Оказание первой медицинской помощи

Условия работы:

Стабильная оплата труда:

Широкая география полетов (внутренние и международные рейсы)

Режим работы: гибкий рабочий график

Место работы: г.г. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

Возможности для профессионального развития и карьерного роста

Подробнее о вакансии вы можете узнать на сайте uralairlines.com в разделе вакансии и по тел. +7(343) 272-60-12.