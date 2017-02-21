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21.02.2017 10:56

«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию

«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
uralairlines.com

Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках:  «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!

Авиаперевозчик приглашает опытных сотрудников и тех, кто хочет пройти обучение этой летной профессии. Собеседования ведутся в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Авиакомпания входит в ТОП ведущих российских перевозчиков и предлагает широкую географию полетов по России, странам ближнего и дальнего зарубежья, профессиональное обучение,  возможности не только увидеть другие страны, но и построить успешную карьеру в авиации.

Молодых людей ждут полеты на современных безопасных авиалайнерах  Airbus,  путешествия, о которых они мечтали и интересную разноплановую работу.

 

Требования к кандидатам:

  • Образование не ниже полного среднего
  • Владение английским языком на уровне Intermediate
  • Наличие документа воинского учета для военнообязанных лиц
  • Правильная, грамотная речь без дефектов
  • Наличие действующего заграничного паспорта
  • Желание работать в сфере обслуживания, доброжелательность, коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность

 

Должностные обязанности:

  • Обеспечение безопасности пассажиров в полете
  • Встреча и размещение пассажиров перед взлетом
  • Обслуживание пассажиров, создание атмосферы гостеприимства и комфорта на борту воздушного судна.
  • Оказание первой медицинской помощи

 

Условия работы:

  • Стабильная оплата труда:
  • Широкая география полетов (внутренние и международные рейсы)
  • Режим работы: гибкий рабочий график
  • Место работы: г.г. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург
  • Возможности для профессионального развития и карьерного роста

Подробнее о вакансии вы можете узнать на сайте uralairlines.com в разделе вакансии и по  тел. +7(343) 272-60-12.


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www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
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