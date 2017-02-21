«Шестёрку» в центре Петербурга удалось остановить после 15 выстрелов

Почти две обоймы выпустили по колесам нарушителя сотрудники ДПС в центре Петербурга ранним утром 21 февраля. Погоня за нетрезвым мигрантом на «шестёрке» закончилась задержанием.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти сообщили подробности утренней погони за автомобилем нарушителя в центре Петербурга. Как рассказали в ведомстве, около пяти часов утра внимание экипажа ДПС привлекли замысловатые манёвры ВАЗ-2106, которые тот совершал на Невском проспекте. Водителя попытались остановить, но тот пустился наутёк, – полицейские бросились за ним. После предупредительного выстрела в воздух последовали 15 выстрелов в колёса «шестёрки», только после этого машину настигли на Кременчугской улице.

По сообщениям очевидцев, ВАЗ блокировали сразу четыре патрульных автомобиля. Водитель, 53-летний приезжий из Средней Азии, оказался в состоянии опьянения. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

Проводится проверка.