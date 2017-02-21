В Петербурге защитников Отечества поздравят 30-залповым салютом

В честь 23 февраля военнослужащие Западного военного округа дадут салютный залп из двухсот орудий в шести городах России. В Петербурге фейерверк под звуки холостых выстрелов запустят у стен Петропавловской крепости.

Как сообщили 21 февраля в пресс-службе ЗВО, в День защитника Отечества 30-залповые салюты пройдут в городах-героях и городах воинской славы. Порядка четырехсот военнослужащих будут стрелять из артиллерийских установок в Петербурге, Москве, Туле, Смоленске, Воронеже и Калининграде.

В Северной столице фейерверк начнется в 21 час. Пусковые установки будут находиться у стен Петропавловской крепости.