Петербуржец подозревает соседа по коммуналке в развращении дочери

Петербуржец обвиняет соседа по коммунальной квартире в развращении несовершеннолетней дочери.

Как стало известно «Фонтанке», 54-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о преступлении вечером 20 февраля. По его словам, 27-летний сосед по коммунальной квартире в одном из домов по улице Харченко совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 13-летней дочери. Отец сообщил, что семиклассница пострадала от действий мужчины 12 января.

Проводится проверка.