«Ленэнерго» вводит прямое управление в Санкт-Петербургских электрических сетях. Компанией будет управлять единоличный исполнительный орган, должность гендиректора СПбЭС упразднена.

Как рассказали 21 февраля «Фонтанке» в пресс-службе «Ленэнерго», с 22 февраля 2017 года функции единоличного исполнительного органа СПбЭС переходят к «Ленэнерго».

Данное решение было принято «Ленэнерго» - единственным акционером СПбЭС. Совет директоров СПбЭС накануне одобрил условия договора на выполнение полномочий единоличного исполнительного органа АО «Санкт-Петербургские электрические сети» с управляющей организацией – «Ленэнерго». До этого данный вопрос был положительно рассмотрен советом директоров «Ленэнерго».

По словам собеседника «Фонтанки», принятое решение находится в логике исполнения поручений президента и правительства РФ по консолидации электросетевых активов. Полномочия генерального директора АО «СПбЭС» Максима Иванова были прекращены.

Накануне глава «Ленэнерго» Роман Бердников в ходе встречи с сотрудниками СПбЭС отметил, что компания нацелена на создание в регионе единой команды профессионалов, в связи с этим в конце 2016 года завершен приём производственного персонала СПбЭС в материнскую компанию, сотрудники исполнительного аппарата СПбЭС также будут приняты в «Ленэнерго» в рамках единой компании. До конца марта должна быть сформирована модель системы управления на базе «Ленэнерго».

Санкт-Петербургские электрические сети были созданы Смольным и изначально целиком принадлежали ему. В конце 2015 года они были переданы «Ленэнерго», а правительство города нарастило свою долю в компании до 29%.

Максим Иванов возглавил СПбЭС в феврале прошлого года, заняв должность и.о. генерального директора вместо Андрея Сизова. В июне совет директоров утвердил Иванова уже официально, одновременно он оставался заместителем гендиректора «Ленэнерго» по капитальному строительству и инвестиционной деятельности. В этот период, в частности, была согласована инвестиционная программа «Ленэнерго», СПбЭС и «Петродворцовой электросети» до 2020 года стоимостью в 185 млрд рублей. В октябре Иванов прекратил совмещать две позиции, уступив место в материнской компании Александру Лобанову.