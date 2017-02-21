Петербурженка обвинила в педофилии вожатого детского лагеря

Второклассница, вероятно, стала жертвой надругательства в детском оздоровительном лагере в Курортном районе Петербурга летом прошлого года. Мать ребенка подозревает в преступлении одного из вожатых.

Как стало известно «Фонтанке», днем 20 февраля в полицию с заявлением о сексуальном насилии пришла 27-летняя женщина. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что над ее 8-летней дочерью надругался вожатый лагеря в поселке Смолячково, где школьница отдыхала в июне прошлого года.

Проводится проверка.