Школьницу сняли с крыши девятиэтажки на Стачек

Жители Кировского района Петербурга в понедельник, 20 февраля, заметили стоявшую на крыше девятиэтажки девочку. Спускаться ей помогала полиция.

Как стало известно «Фонтанке», полицейские выехали на проспект Стачек, 200, в 17:10. На крыше многоэтажки обнаружили 13-летнюю ученицу седьмого класса одной из школ города, которая посетовала на сложные отношения с одноклассниками. Её уговорили спуститься вниз.

По данным нашего издания, девочка вместе с матерью в 2014 году приехала в Петербург из Тольятти. В мае 2016 года школьница уходила из дома и ее разыскивала полиция.

Вечером 21 февраля после осмотра ребенка госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Как ранее писала «Фонтанка», руководство Следственных комитетов Петербурга и Ленобласти дало указание своим подчиненным в районах систематизировать всю информацию о детских суицидах. В том случае, если при проверках трагедий установят факты, что погибшие или покалеченные дети состояли в «группах смерти», информация будет передаваться в Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Это связано с тем, что именно в региональном ведомстве госбезопасности сформирована группа по оперативному сопровождению известного дела, по которому арестован предполагаемый организатор таких «групп» – Филипп Будейкин по прозвищу Лис.