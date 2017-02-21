Эстония боится, что Москва будет провоцировать драки военных НАТО с местным населением в пабах

Глава департамента информации (служба внешней разведки) Эстонии Микк Марран допускает возможность драк прибывших в страну британских военных НАТО с местным населением, но видит в этом "руку Москвы", сообщает газета Times.

По мнению Маррана, Россия может использовать методы "медовой ловушки" (когда разведывательные службы подсылают женщину для провоцирования драки в питейных заведениях, чтобы представить британских солдат как хулиганов), а также устраивать провокации, чтобы получить доступ к аккаунтам военнослужащих в социальных сетях для поиска информации с целью шантажа.

"Мы это уже наблюдаем. Ходят разговоры из серии, что местное население не радо этим солдатам. Там будет 800 молодых британских солдат. Они будут ездить с баз в города. Вероятно, они будут ходить по пабам. Мы не можем исключить некоторые драки, которые могут быть инициированы противоположной командой, как мы это называем в Эстонии. Например, классические "медовые ловушки" и тому подобное", — заявил чиновник в интервью британской газете.

Times пишет, что власти Эстонии и Британии на протяжении нескольких месяцев обсуждали угрозу того, что британских солдат могут вовлечь в "шпионские игры холодной войны". То, что в Европе располагаются четыре тысячи военных из стран НАТО, может стать "отличной возможностью для Москвы создать ложное впечатление о западной агрессии путем распространения фейковых новостей через кремлевские СМИ", пояснил Марран.

Никаких существенных обоснований подобных утверждений эстонский чиновник не привел. Он лишь напомнил, что в прошлом году двое британских военных, которые были на учениях в Латвии, оказались вовлечены в уличную драку с группой местных жителей. Инцидент был заснят на камеру людьми, якобы связанными с симпатизирующими России СМИ.

"Конечно, здесь есть некая российская подоплека", — заявил Марран.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об этом и просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов у российских границ.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "укрепить восточный фланг" альянса, разместив в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США.