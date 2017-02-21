Пятеро погибли при падении самолета на крышу торгового центра в Австралии

В австралийском Мельбурне легкомоторный самолет упал на крышу торгового центра сразу после взлета с расположенного рядом аэродрома. Как сообщили в полиции штата Виктория, погибли все пять человек, которые находились на борту.

Авиакатастрофа произошла 21 февраля около 9 утра по местному времени (1:00 ночи по Москве), за час до открытия торгового центра. Никто кроме находившихся в самолете не пострадал.

По данным Daily Mail, на борту были пилот-австралиец и четыре американца, приехавшие в отпуск. Двухмоторный Beechcraft King Air направлялся на остров Кинг к югу от города.

Прямо перед катастрофой пилот успел сообщить диспетчерам о критической неисправности двигателей. Подробностей о причинах неполадки пока нет.