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ЖКХ
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21.02.2017 08:56
2 Комментариев

На Ветеранов забил фонтан горячей воды: пострадали машины

Кипяток залил припаркованные автомобили в Кировском районе Петербурга:  высота горячего фонтана, по словам очевидцев, достигала пятого этажа.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», прорыв трубы горячего водоснабжения диаметром 600 мм зафиксировали у дома №101 по проспекту Ветеранов в три часа ночи 21 февраля. К девяти утра вытекание локализовали, но несколько часов, как утверждают очевидцы, на месте бил фонтан горячей воды.

В зону ремонтных работ попало 45 зданий. Горячая вода подается в штатном режиме, отопление – по резервной схеме.

«В зоне утекания теплоносителей оказались припаркованные автомобили. Пострадавших нет, но к машинам лучше не приближаться. Весь реальный ущерб будет возмещен страховой компанией», – добавили в компании.

«Лужа уже просто гигантская. Перекресток почти весь залило и, судя по всему, это не предел», – пишут очевидцы. В «Теплосети Санкт-Петербурга» уточнили, что вода выливается на газоны в кармане, движение по проспекту Ветеранов не перекрывали.

К 23:00 тепло вернется в дома, пообещали энергетики.

 


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комментарии пользователей (2)
Fido_Serg
21 февраля 2017 г. 10:54
врёте вы всё! пр-кт Маршала Жукова, 64. вместо горячей воды идёт холодная. отопления нет.
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