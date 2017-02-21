На Ветеранов забил фонтан горячей воды: пострадали машины

Кипяток залил припаркованные автомобили в Кировском районе Петербурга: высота горячего фонтана, по словам очевидцев, достигала пятого этажа.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», прорыв трубы горячего водоснабжения диаметром 600 мм зафиксировали у дома №101 по проспекту Ветеранов в три часа ночи 21 февраля. К девяти утра вытекание локализовали, но несколько часов, как утверждают очевидцы, на месте бил фонтан горячей воды.

В зону ремонтных работ попало 45 зданий. Горячая вода подается в штатном режиме, отопление – по резервной схеме.

«В зоне утекания теплоносителей оказались припаркованные автомобили. Пострадавших нет, но к машинам лучше не приближаться. Весь реальный ущерб будет возмещен страховой компанией», – добавили в компании.

«Лужа уже просто гигантская. Перекресток почти весь залило и, судя по всему, это не предел», – пишут очевидцы. В «Теплосети Санкт-Петербурга» уточнили, что вода выливается на газоны в кармане, движение по проспекту Ветеранов не перекрывали.

К 23:00 тепло вернется в дома, пообещали энергетики.