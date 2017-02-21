Еще
11:09 21.02.2017
Новость часа
09:47
«Бухарестская» открылась после проверки
Пришлите свою новость!
11:00
Петербурженка «потеряла» «Мерседес» с четырьмя миллионами рядом с АЗС на Косыгина
10:52
"Квадрат": Спор о недвижимости Союза кинематографистов рассмотрят 6 апреля
10:46
В Петербурге ночью горели шесть машин
10:40
Петербуржец выжил после падения из окна на Московском
10:34
Двое заключенных незаметно сбежали из финской тюрьмы
10:28
«Шестёрку» в центре Петербурга удалось остановить после 15 выстрелов
10:20
В Петербурге защитников Отечества поздравят 30-залповым салютом
10:09
В Петербурге расскажут о судьбе бриллиантов и их хозяек
10:05
Новую серию благотворительных открыток подготовила «Зверопочта»
09:58
Петербуржец подозревает соседа по коммуналке в развращении дочери
09:50
Должность гендиректора СПбЭС упразднена
09:49
Петербурженка обвинила в педофилии вожатого детского лагеря
09:47
«Бухарестская» открылась после проверки
09:41
Школьницу сняли с крыши девятиэтажки на Стачек
09:33
В начале марта в аэропортах Финляндии пройдёт серия забастовок
09:25
Эстония боится, что Москва будет провоцировать драки военных НАТО с местным населением в пабах
09:17
На Новоизмайловском семья получила отравление газом
09:09
Пятеро погибли при падении самолета на крышу торгового центра в Австралии
08:59
Бесхозная сумка закрыла «Бухарестскую»
08:56
На Ветеранов забил фонтан горячей воды: пострадали машины
08:46
Три петербургских вуза получат субсидии правительства на полтора миллиарда рублей
08:37
Две погони за полтора часа организовали полицейские в центре Петербурга
08:29
Два предприятия Ахметова приостановили деятельность из-за блокады Донбасса
08:21
На окраине Стокгольма, где живет много иммигрантов, вспыхнули беспорядки
08:13
Совбез ООН сделал заявление в связи со смертью Виталия Чуркина
08:05
На заводе "Мезон" тушили пожар
02:17
Путешественники расскажут, как обойти Землю пешком и чем опасны африканские пингвины
01:58
Союз художников покажет лучшее в Манеже
01:45
«Обе Две» выступят с «Мальчиком»
01:34
Кержаков расскажет, как стать лучшим форвардом
01:12
В Музее восстания машин оживут трансформеры
01:03
СМИ: В правительстве придумали, как ограничить «санкционку» из Белоруссии
00:55
Жители Луги жалуются на лужу, которой 40 лет
00:42
Трамп назначил советника по национальной безопасности
00:10
В Карповку рухнул автомобиль
20/02
Новым начальником транспортной полиции Северо-Запада станет отец замминистра
20/02
Подозреваемый в стрельбе по инструктору тира подросток найден мёртвым
20/02
Вторую ветку «Турецкого потока» будет укладывать швейцарская компания
20/02
Мировые цены на нефть растут
20/02
Посетитель концерта The Exploited убит в Петербурге
20/02
В Москве инструктор по стрельбе стал живой мишенью для подростка
20/02
Очевидцы: На Стойкости выстрелили в автобус
20/02
Просмотрена видеозапись, оставленная погибшей школьницей в Никольском
20/02
«Трансстрой» пытаются вторично внести в реестр недобросовестных поставщиков
20/02
В Никольском выпала с 16 этажа девочка, интересовавшаяся «группами смерти»
20/02
На Симонова чинят аварию на теплотрассе
20/02
Саманта Пауэр выразила соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина
20/02
В офисе Марин Ле Пен полиция проводит обыски
20/02
СМИ в США назвали причину смерти Виталия Чуркина
20/02
В Ленобласти девочка умерла, проглотив монетку
20/02
В Нью-Йорке скоропостижно скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
20/02
Полигон «Красный Бор» лишился лицензии
20/02
Такси на Пискаревском припарковалось под воду
20/02
Американский посол предложил сделать Сомали great again
20/02
Грузинку задержали за попытку въехать в Турцию в чемодане
20/02
Apple откроет первый собственный сервисный центр в России
20/02
Пострадавшего в ДТП мальчика из Тихвина на вертолете доставили в Петербург
20/02
МИД России: признание паспортов ДНР и ЛНР соответствует международному праву
20/02
СМИ: Упоминаемость Трампа на российском ТВ упала в четыре раза за две недели
20/02
В Госдуме предложили лишать сенаторов мандата за прогулы заседаний
20/02
В Хорватии унизили чернокожего лауреата «Оскара» Джейми Фокса
20/02
В правительстве РФ предлагают отказаться от импортных катетеров и стентов
20/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 20 февраля
20/02
Пол Маккартни и Ринго Старр снова играют вместе
20/02
Российские саперы завершили разминирование Алеппо
20/02
СМИ: Немецкая актриса Марика Рёкк оказалась советской разведчицей
20/02
Алиса Вокс представила мини-альбом и показала неожиданные версии своих песен
20/02
Полтавченко ушел в отпуск на две недели
20/02
Суд заочно арестовал главу Hermitage Capital Браудера
20/02
МАРСа в Пассаже больше нет: центр искусства ищет новую базу в Петербурге
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
21.02.2017 08:46
0 Комментариев

Три петербургских вуза получат субсидии правительства на полтора миллиарда рублей

Правительство РФ распределит средства в размере 10,3 млрд руб. между 21 российским вузом в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Распоряжение опубликовано 21 февраля на сайте кабмина. В список попали три петербургских вуза.

Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год, сообщает «Газета.ру».

В текущем году субсидии будут предоставлены трем группам ведущих университетов. Вузам из каждой группы будет выделено по 849,2 млн руб. (такую субсидию получит петербургский ИТМО), по 482,2 млн руб. (данная сумма будет выделена, в том числе, Петербургскому политехническому университету) и по 141,5 млн руб. соответственно (в эту категорию попал ЛЭТИ).

«Принятое решение направлено на повышение качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг», — отметили в правительстве.

14 февраля сообщалось, что правительство России сократило финансирование ведущих университетов страны на 2017–2019 годы на 12,6 млрд руб., до 30,9 млрд руб.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
uralairlines.com
21.02.2017 10:56

«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию

Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02

«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»

«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08

Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге

Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Эстония боится, что Москва будет провоцировать драки военных НАТО с местным населением в пабах
Три петербургских вуза получат субсидии правительства на полтора миллиарда рублей
СМИ: В правительстве придумали, как ограничить «санкционку» из Белоруссии
Трамп назначил советника по национальной безопасности
Саманта Пауэр выразила соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина
В офисе Марин Ле Пен полиция проводит обыски
СМИ в США назвали причину смерти Виталия Чуркина
В Хорватии унизили чернокожего лауреата «Оскара» Джейми Фокса
СМИ: Немецкая актриса Марика Рёкк оказалась советской разведчицей
Представитель Wikileaks: Cейчас Вашингтон «протекает», как никогда прежде
За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"
Как «тревожная кнопка» ЭРА-ГЛОНАСС доведет до истерики
Смольный просят читать «мыло»
Крестный ход с бизнес-подходом
Кто делил Исаакий "без ведома Кремля"
Трампа отлучили от нашего телевизора
Алексей Учитель: На шоу Поклонская выиграет
Как в РНБ допинались до двери
Ловкость рук и чистая психология
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Карповку рухнул автомобиль

Делая ремонт, петербуржец нашел на антресолях французское ружье вековой давности

Сергей Николаев

Подсчитай сам, сколько человек пришло на крестный ход вокруг Исаакия

Галерист и публицист Марат Гельман.

Курорт с переворотом: Как разглядеть Кремль из Черногории?

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На проспекте Гагарина поймали оленя

В Царском Селе танцевали "великаны"

Новости компаний
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.