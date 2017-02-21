Три петербургских вуза получат субсидии правительства на полтора миллиарда рублей

Правительство РФ распределит средства в размере 10,3 млрд руб. между 21 российским вузом в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Распоряжение опубликовано 21 февраля на сайте кабмина. В список попали три петербургских вуза.

Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год, сообщает «Газета.ру».

В текущем году субсидии будут предоставлены трем группам ведущих университетов. Вузам из каждой группы будет выделено по 849,2 млн руб. (такую субсидию получит петербургский ИТМО), по 482,2 млн руб. (данная сумма будет выделена, в том числе, Петербургскому политехническому университету) и по 141,5 млн руб. соответственно (в эту категорию попал ЛЭТИ).

«Принятое решение направлено на повышение качества российского образования и его конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг», — отметили в правительстве.

14 февраля сообщалось, что правительство России сократило финансирование ведущих университетов страны на 2017–2019 годы на 12,6 млрд руб., до 30,9 млрд руб.