Новую серию благотворительных открыток подготовила «Зверопочта»

«Зверопочта» подготовила новую серию благотворительных открыток: пять кошек из приюта «Брошенный ангел» снялись в трогательной фотосессии на фоне нарисованного Петербурга.

Вся прибыль от продажи открыток будет направлена в приют «Брошенный ангел», где в настоящее время проживают более 350 хвостатых «постояльцев» в ожидании своих новых хозяев.

Приютские «ангелы» Тимофей, Гретта Гарбо, Александр III, Алевтина и Чинзано позировали на фоне картона. На нем авторы фотосессии нарисовали узнаваемые виды Петербурга. Картон нашли на мебельном складе, где живут бездомные коты. Это показалось авторам идеи символичным.

«Я считаю, что качественная фотография – первый шаг для того, чтобы найти этим пушистым созданиям хозяев. «Брошенные ангелы» снялись в картонных декорациях. Теперь необходимо, чтобы картон превратился в настоящий диван или лежанку, и чтобы у каждого кота был свой персональный хозяин», – говорит автор сессии фотограф Нариман Сулейманов.

Зоозащитники считают, что фотографии помогут петербуржцам разглядеть в бывших безнадзорных кошках большой потенциал. Животные в приют «Брошенный ангел» попадают разными путями: одних кошек подбирают на улице, других приносят в приют сами хозяева.

Купить авторскую серию открыток в пользу приюта «Брошенный ангел» можно на сайте интернет-проекта «Зверопочта» (в ближайшее время они будут доступны на сайте). 100% прибыли с продажи открыток «Зверопочта» переведет приюту «Брошенный ангел», который существует исключительно на частные пожертвования, поэтому средств всегда не хватает.

Напомним, ранее «Зверопочта» помогала котам проекта «Лео_need», которые курируют животных из «нехорошей» квартиры. Проживающая там пара подбирала зверей с улицы в уверенности, что коты и кошки обладают экстрасенсорными способностями. В итоге более 60 животных нуждаются в медицинской помощи и новых хозяевах.