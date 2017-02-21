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21.02.2017 08:29

Два предприятия Ахметова приостановили деятельность из-за блокады Донбасса

Группа «Метинвест» Рината Ахметова объявила о приостановке производства двух предприятий, расположенных в зоне конфликта на востоке Украины. Как сообщается на сайте группы, речь идет о производителе стали – Енакиевском металлургическом заводе, включающем подразделение в Макеевке, и производителе коксующегося угля — объединении «Краснодонуголь».

Как поясняется, причина остановки — продолжающиеся военные действия и блокада железнодорожного сообщения между Украиной и неконтролируемой ее властями территорией на юго-востоке страны. «После того как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая – Скотоватая, ввоз сырья и вывоз готовой продукции стал невозможным», — поясняет «Метинвест».

На Енакиевском метзаводе закончились работы по подготовке к временной консервации. Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля. Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах «Краснодонугля».

«Енакиевский металлургический завод и Краснодонуголь зарегистрированы на подконтрольной Украине территории и платят все предусмотренные законом Украины налоги и сборы в государственный бюджет», — отмечается в сообщении.

Группа заверила, что не намерена сокращать персонал на ЕМЗ и «Краснодонугле». Сотрудники предприятий будут отправлены в простой с сохранением двух третей оклада.

Ветераны силовой операции Киева в Донбассе и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заблокировали в конце января узловые железнодорожные пути в Донбасс, а затем и автодорогу. Из-за прекращения поставок угля в украинской энергетике сложилась критическая ситуация — Киев был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации в отрасли.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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15.02.2017 12:57
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Графические материалы являются неотъемлемой составляющей любой рекламной кампании. Современный маркетинг уже трудно представить без коммерческой визуализации
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