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21.02.2017 08:13

Совбез ООН сделал заявление в связи со смертью Виталия Чуркина

Совет Безопасности выразил «глубокие соболезнования семье посла, правительству и народу Российской Федерации» в связи с кончиной постпреда России при ООН Виталия Чуркина, говорится в принятом заявлении Совбеза Организации объединенных наций.

«Члены Совета Безопасности были глубоко опечалены, узнав о смерти 20 февраля 2017 года посла Виталия Чуркина, выдающегося российского дипломата», — отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь посольства России в США рассказал CBS News, что, по версии диппредставительства, Чуркин скончался из-за сердечного приступа. Ему стало плохо в здании миссии России в ООН, после чего он был доставлен в Колумбийский пресвитерианский госпиталь, где и скончался.

Ранее бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что «опустошена смертью» Чуркина, заметив, что он «сделал все, что мог, чтобы преодолеть разногласия США и России». Бывший посол США в России, профессор политологии Стэнфордского университета Майкл Макфол заявил, что Чуркин был превосходным дипломатом.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке, сообщили ранее в МИД России. Официальная версия смерти не озвучивалась.

 

 

Источник: РБК


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