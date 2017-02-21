На заводе "Мезон" тушили пожар

Пожар по повышенному номеру сложности тушили рано утром в Выборгском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о происшествии поступила в половине седьмого утра 21 февраля. Огнеборцев вызвали на Большой Сампсониевский проспект, 28.

"На территории завода "Мезон" в одноэтажном… цехе происходило горение картонной тары на общей площади 30 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.



Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1-бис.

В 07.15 шесть пожарных расчетов локализовали возгорание. Ранг снижен до первого номера. Сейчас идет проливка и разборка обгоревших конструкций.

По предварительным данным, никто не пострадал.

ОАО "Завод "Мезон" – старейший в России производитель различных типов электрических конденсаторов.