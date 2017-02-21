СМИ: В правительстве придумали, как ограничить «санкционку» из Белоруссии

Правительство получит право на запрет оборота в России товаров, поступающих из стран — членов Евразийского экономического союза

Соответствующий законопроект подготовлен Минфином, сообщил 20 февраля РБК. Его одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности, рассказал участник заседания и подтвердила пресс-служба Минфина. Отмечается, что правительство не объявляло об одобрении документа комиссией.

Из законопроекта следует, что под запрет могут попасть товары, которые ввозятся в страны — союзники России из третьих государств по правилам, отличным от принятых в ЕАЭС. Кроме того, правительство сможет запретить оборот товаров, ввоз которых в Россию из третьих стран запрещен или ограничен, и «иные категории товаров, определяемых указами президента России», говорится в законопроекте.