Трамп назначил советника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп объявил, что пост его советника по национальной безопасности займет генерал Герберт Реймонд Макмастер. Об этом сообщил Reuters 20 февраля.

До этого Макмастер служил на различных командных должностях в армии Соединенных Штатов, участвовал в операциях в Афганистане и Ираке.

В свою очередь, отставной генерал Кит Келлог, который с момента ухода Майкла Флинна временно исполнял обязанности советника, будет руководить аппаратом Совета национальной безопасности США.

Флинн подал в отставку после публикации в газете The Washington Post, где приводились подробности его разговора с послом России в США Сергеем Кисляком. Издание, в частности, писало, что в беседе речь шла об антироссийских санкциях. После этого Флинн подал заявление об отставке, указав, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с Кисляком.

Трамп отставку одобрил. Позднее Флинн уточнил, что в разговоре с Кисляком обсуждал не санкции, а высылку из США 35 российских дипломатов.