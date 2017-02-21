В Карповку рухнул автомобиль
Автомобиль спикировал в реку в Петроградском районе Петербурга поздним вечером 20 февраля. На место прибыли спасатели и скорая помощь.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, сигнал о происшествии поступил в 23:20 понедельника. Легковушка протаранила два пролета ограждения напротив дома 11 по набережной реки Карповки и упала в воду.
Глубина в этом месте небольшая, автомомобиль сел на грунт возле набережной. Сейчас на место происшествия прибыл кран, которым будут его доставать из реки.
"Погибших и пострадавших нет", – добавили в ГУ МЧС. По сообщениям очевидцев, в машине ехали двое мужчин, которые выбрались самостоятельно.
Напомним, что в понедельник в Петербург пришли заморозки, а вместе с ними на дорогах образовался сильный гололед.