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21.02.2017 00:10

В Карповку рухнул автомобиль

Автомобиль спикировал в реку в Петроградском районе Петербурга поздним вечером 20 февраля. На место прибыли спасатели и скорая помощь.
В Карповку рухнул автомобиль

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, сигнал о происшествии поступил в 23:20 понедельника. Легковушка протаранила два пролета ограждения напротив дома 11 по набережной реки Карповки и упала в воду.

Глубина в этом месте небольшая, автомомобиль сел на грунт возле набережной. Сейчас на место происшествия прибыл кран, которым будут его доставать из реки.

"Погибших и пострадавших нет", – добавили в ГУ МЧС. По сообщениям очевидцев, в машине ехали двое мужчин, которые выбрались самостоятельно.

Напомним, что в понедельник в Петербург пришли заморозки, а вместе с ними на дорогах образовался сильный гололед.

В Карповку рухнул автомобиль


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