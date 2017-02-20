Новым начальником транспортной полиции Северо-Запада стал отец замминистра

Указ о новом начальнике УТ МВД по Северо-Западу подписан в Кремле в понедельник. Полковник полиции Евгений Стасишин возвращается в Петербург почти через два года. За это время его сын успел сделать карьеру поярче.

Как стало известно «Фонтанке», президентский указ о назначении Стасишина подписан 20 февраля. Полковник работал начальником Забайкальского линейного управления с марта 2015-го. Прежняя его биография исключительно связана с Ленинградом и Петербургом.

Первое высшее образование Евгений Стасишин получил в 1988 году, окончив военный институт физкультуры. В милицию пришел в 1993-м. Выучился в Санкт-Петербургской Академии МВД и с территориальных подразделений перевелся в линейные. До 2010 года руководил Санкт-Петербургским линейным управлением, затем замначальника полиции (по охране общественного порядка) УТ МВД СЗФО. Мастер спорта по спортивной гимнастике и кандидат педагогических наук.

Сын Евгения Стасишина – крупный федеральный чиновник, успевший к своим 30 годам заметно обогнать отца по карьерной лестнице. Никита Стасишин в 2009-м начинал в администрации Центрального района, недолго поработал в КРТИ. В 2012 году переехал в Подмосковье, а оттуда – в Первопрестольную, где сперва начальствовал в управлении Госстроя, преобразованного в Минстрой. Стасишин-младший курировал жилищную политику, а с ноября 2016 года занял кресло заместителя министра строительства и ЖКХ России.

9 января 2017 года Стасишину-старшему исполнилось 50 лет. За день до юбилея скоропостижно умер начальник транспортной полиции Северо-Запада Сергей Кострыкин. Его функции замкнул на себя заместитель Дмитрий Курсанов. После срочного приезда в Петербург начальника ГУ на транспорте МВД генерал-лейтенанта Дмитрия Шаробарова кандидатур на должность начальника осталось две, в том числе Стасишин. До сегодняшнего назначения обязанности временно исполняла начальник следствия Северо-Западного УТ Елена Мальцева.