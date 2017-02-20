Стрелявший по тренеру в столичном тире подросток найден мёртвым

Найдено тело подростка, подозреваемого в покушении на убийство инструктора по стрельбе в столичном тире вечером 20 февраля. Обстоятельства его смерти пока не называются.

В пресс-службе Следственного комитета Москвы сообщили, что на месте, где было обнаружен погибший, сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в понедельник вечером 15-летний подросток пришел на занятие в тир на Измайловском проезде. По предварительной информации, его инструктор стал живой мишенью и получил от юноши несколько пуль. Причины инцидента неизвестны.

Пострадавший мужчина сейчас в больнице. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.