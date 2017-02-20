Вторую ветку «Турецкого потока» будет укладывать швейцарская компания

Швейцарская компания Allseas займется трубоукладкой второй ветки газопровода «Турецкий поток». Контракт был подписан в понедельник, 20 февраля.

«Сегодня в Амстердаме компания South Stream Transport B.V. заключила с компанией Allseas Group контракт на строительство второй нитки морского участка газопровода «Турецкий поток», – сообщает пресс-служба «Газпрома».

Контракт был подписан в рамках реализации опциона, предусмотренного договором на укладку первой ветки, отмечает «Газпром».

Allseas уложит по морскому дну более 900 км труб. Для выполнения работ будет использоваться крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit.

Россия и Турция заключили межправительственное соглашение по строительству двух ниток газопровода «Турецкий поток» 10 октября. По одной ветке газ будет получать сама Турция, а другая пройдет через территорию республики в Европу. Мощность каждой составит 15 млрд 750 млн куб. м газа.

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение в начале февраля, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал договор в декабре.