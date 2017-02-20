В Москве инструктор по стрельбе стал живой мишенью для подростка

Инструктор получил огнестрельные ранения в столичном тире вечером 20 февраля. Стрельбу на поражение открыл несовершеннолетний ученик.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, в понедельник на занятие в тир на Измайловском проезде в Москве пришел 15-летний подросток. По предварительной информации, юноша выстрелил в мишень, а затем выпустил несколько пуль в сторону инструктора.

Вид оружия, из которого стрелял подросток, не сообщается. Пострадавшего работника тира доставили в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Юного стрелка ищут.