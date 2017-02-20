«Трансстрой» пытаются вторично внести в реестр недобросовестных поставщиков

Дирекция транспортного строительства оспаривает решение Федеральной антимонопольной службы, которая ранее отказалась включить АО Корпорация «Трансстрой» в реестр недобросовестных поставщиков. При этом компания уже находится в этом реестре.

Как рассказали «Фонтанке» рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктруры 20 февраля, ДТС, подведомственная КРТИ, все равно обязана направить в ФАС документы по включению поставщика в данный перечень, в соответствии с 44-м ФЗ. По первому заявлению комитета ФАС отказалась это делать еще 19 января.

В декабре Дирекция транспортного строительства в одностороннем порядке расторгла с АО Корпорация «Трансстрой» договор на строительство депо «Южное». Среди причин расторжения контракта от 2014 года – отставание от сроков строительства инженерных сетей, административно-бытового корпуса, топливозаправочного пункта. При этом антимонопольщики еще в сентябре включили компанию в реестр недобросовестных поставщиков из-за разрыва контракта на строительство стадиона на Крестовском острове. «Трансстрой» пытался оспорить это решение в суде, однако 18 ноября все нужные сведения были внесены в реестр — компания останется там до 18 ноября 2018 года.