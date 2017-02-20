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ЖКХ
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20.02.2017 21:49

На Симонова чинят аварию на теплотрассе

Последствия прорыва трубопровода с горячей водой устраняют в Выборгском районе Петербурга в понедельник, 20 февраля. Специалисты работают у дома 5/1 по улице Симонова. Отопление и горячую воду в домах при этом не отключали.

Как сообщает  пресс-служба ГУП ТЭК, около полудня сбой дала труба диаметром 1000 мм. По состоянию на 21:30 ремонтные работы продолжаются. По нормативу на устранение аварий такого типа отводится более суток. 

 

В пресс-службе уточнили, что 30 жилых зданий, 9 детсадов и 2 медучреждения были подключены на время ремонта «на проток», то есть тепло и горячая вода в них по-прежнему поступают.


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