Саманта Пауэр выразила соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина

Бывший представитель США при ООН Саманта Пауэр выразила соболезнования в связи со скоропостижной кончиной Виталия Чуркина. Дипломат скоропостижно скончался в понедельник, 20 февраля.

В своем микроблоге в Twitter Саманта Пауэр написала, что чувствует опустошение в связи с кончиной российского постоянного представителя при ООН. «Маэстро дипломатии и глубоко неравнодушный человек, который делал все, чтобы наладить мосты между Россией и США», – говорится в сообщении Пауэр.

Devastated by passing of Russian UN Amb Vitaly Churkin.Diplomatic maestro &deeply caring man who did all he cld to bridge US-RUS differences