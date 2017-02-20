В офисе Марин Ле Пен полиция проводит обыски

Полиция Франции пришла с обысками в офис лидера «Национального фронта» и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в понедельник, 20 февраля.

Офис политика находится на западе Парижа. По данным агентства Reuters., полиция проводит обыски в связи с расследованием дела о растрате денежных средств Европарламента, которые, как подозревается, Ле Пен незаконно выплатила членам своей партии.

«Это выглядит, как операция СМИ, целью которой является нарушить ход президентской кампании», — говорится в заявлении на сайте «Народного фронта».

В партии отметили, что обыски уже проходили в офисе и были безрезультатными еще в прошлый раз. «Народный фронт» добавил, что подобным образом хотят навредить кандидатуре Ле Пен на выборах, которая набирает популярность как в первом, так и во втором турах.