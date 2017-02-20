СМИ в США назвали причину смерти Виталия Чуркина

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает The New York Post.

По информации газеты, дипломат находился в здании российского посольства, когда около 9:30 по местному времени (17:30 мск) почувствовал недомогание в связи с «проблемами с сердцем», сообщил анонимный источник.

Чуркин был экстренно госпитализирован, но, несмотря на помощь медиков, скончался.

21 февраля дипломату должно было исполниться 65 лет.