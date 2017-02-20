В Ленобласти девочка умерла, проглотив монетку
Четырехлетняя девочка умерла в Сосновом Бору после того, как проглотила монетку.
СУ СК РФ по Ленобласти с пристрастием изучает действия врачей.
Подробности - на 47news.
Четырехлетняя девочка умерла в Сосновом Бору после того, как проглотила монетку.
СУ СК РФ по Ленобласти с пристрастием изучает действия врачей.
Подробности - на 47news.
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