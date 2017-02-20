Полигон «Красный бор» лишился лицензии

Аннулировать лицензию полигона «Красный бор» на обезвреживание и прием отходов постановил Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Это может осложнить рекультивацию полигона, считают в комитете по природопользованию Петербурга.

Как сообщил «Фонтанке» 20 февраля глава комитета по природопользованию Игорь Григорьев, аннулирование лицензии фактически означает запрет деятельности ГУП «Полигон «Красный бор». В 2017 году ведомство планировало согласовать проект очистных сооружений для обезвреживания отходов.

«На проектирование отзыв лицензии не повлияет, но на полигоне должны проходить испытания, монтаж оборудования. Кто это будет делать?» – сказал Игорь Григорьев.

Решение об отзыве лицензии суд принял 14 февраля. Иск к ГУП «Полигон «Красный бор» подал Северо-Западный департамент Росприроднадзора. В мае 2016 года он провел проверку и установил, что после обезвреживания отходов в картах остались хром, кадмий, фенол и нефтепродукты. Более того, в июле 2016-го исследования грунтовых вод за территорией полигона выявили повышенное содержание аммоний-иона, марганца, свинца, алюминия и формальдегида.

На «Красный бор» в течение 40 лет свозили отходы вплоть до I, самого высокого, класса опасности. Прием веществ остановили с января 2014 года. Сейчас на его территории хранятся 2 млн тонн накопленных отходов. 1 февраля депутаты Законодательного собрания обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой передать «Красный бор» в федеральную собственность и включить его в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 5 февраля министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской распорядился создать рабочую группу по вопросу ликвидации «Красного бора».