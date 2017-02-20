Еще
20:12 20.02.2017
Пришлите свою новость!
19:46
Полигон «Красный бор» лишился лицензии
19:37
Такси на Пискаревском припарковалось под воду
19:36
Американский посол предложил сделать Сомали great again
19:29
Грузинку задержали за попытку въехать в Турцию в чемодане
19:23
Apple откроет первый собственный сервисный центр в России
19:14
Пострадавшего в ДТП мальчика из Тихвина на вертолете доставили в Петербург
19:08
МИД России: признание паспортов ДНР и ЛНР соответствует международному праву
19:00
СМИ: Упоминаемость Трампа на российском ТВ упала в четыре раза за две недели
18:54
В Госдуме предложили лишать сенаторов мандата за прогулы заседаний
18:50
В Хорватии унизили чернокожего лауреата «Оскара» Джейми Фокса
18:40
В правительстве РФ предлагают отказаться от импортных катетеров и стентов
18:38
«Фонтанка» за 60 секунд — 20 февраля
18:29
Пол Маккартни и Ринго Старр снова играют вместе
18:29
Российские саперы завершили разминирование Алеппо
18:21
СМИ: Немецкая актриса Марика Рёкк оказалась советской разведчицей
18:20
Алиса Вокс представила мини-альбом и показала неожиданные версии своих песен
18:12
Полтавченко ушел в отпуск на две недели
18:08
Суд заочно арестовал главу Hermitage Capital Браудера
18:03
МАРСа в Пассаже больше нет: центр искусства ищет новую базу в Петербурге
17:55
Российская бегунья вернула золотую олимпийскую медаль
17:49
ДНР начала отвод военной техники от линии соприкосновения
17:41
В Петербурге хотят провести референдум о сухом законе
17:34
Финляндия купит у Голландии танки
17:28
Мировой рынок вооружений за пять лет достиг максимума со времен холодной войны
17:20
Рособрнадзор лишил аккредитации два российских вуза
17:11
Аваков заявил о планах вернуть контроль над Донбассом за полтора года
17:08
Депутаты ЗакСа предложили ежегодно пересматривать перечень скверов
17:05
Петербуржцев приглашают на благотворительную кукольную мистерию «Царь Эдип»
17:04
Комитет по инвестициям будет искать инвесторов для Пробирных палат и других недостроев
17:00
Минск пообещал наказывать за пересечение границы по документам ЛНР и ДНР
16:59
Делая ремонт, петербуржец нашел на антресолях французское ружье вековой давности
16:54
Инициативная группа сформулировала вопросы для референдума по передаче Исаакиевского собора
16:48
Сотрудники Пулковской обсерватории потребовали отставки директора
16:40
Самые маленькие квартиры в Петербурге уместились в 13 «квадратов»
16:33
В Чувашии двое избитых участковым отсудили у МВД 40 тысяч рублей
16:27
Для Путина подготовили семистраничный психологический портрет Трампа
16:19
Комиссия Госдумы по этике разберет слова Милонова о предках Вишневского
16:16
На строящейся трассе М-11 в ДТП погиб человек
16:14
Кержаков и Новосельцев готовятся к ответному матчу с «Андерлехтом»
16:14
«Трансстрой» оспорит решение суда по стадиону на Крестовском острове
16:10
В Петербурге выросло число госпитализаций и закрытых на карантин классов
16:09
Бизнесвумен из Петербурга будут судить в Карелии по делу об «откатах»
16:05
«ДП»: ТРК «Пик» на Сенной площади ждёт кардинальная перестройка
15:49
Дебошир с канистрой бензина угрожал сжечь квартиру на Ириновском
15:45
В Сирии при подрыве автомобиля погибли четверо военных из России
15:38
В Петербурге на охранника гипермаркета напали с отверткой
15:37
На Лиговском ремонтируют газопровод
15:36
Смольный выиграл первый суд с «Трансстроем» по стадиону на Крестовском
15:35
МИД Германии: Признание паспортов ДНР и ЛНР противоречит Минским соглашениям
15:30
Роскомнадзор назвал новостные агрегаторы, которые должны отчитаться о посещаемости
15:24
Двух подозреваемых в поджоге борделя задержали в Петербурге
15:19
Лос-Анджелес признан самым "пробочным" городом мира, Москва на втором месте
15:15
В России создали консорциум для продвижения отечественного софта
15:06
Россия через Финляндию подключилась к самому быстрому подводному интернет-кабелю
15:04
Стали известны дата и место прощания с народной артисткой России Светланой Карпинской
15:04
У Ладожского вокзала поймали восемь школьников, подкладывавших монетки под поезда
14:54
Новая Зеландия разрешила экстрадировать основателя Megaupload Кима Доткома в США
14:45
МПРА: Администрация завода Hyundai препятствует вступлению рабочих в профсоюз
14:31
«Почта России» разоблачила высылавшую кирпичи вместо смартфонов банду
14:28
На праздниках зимняя погода не уйдет из Петербурга
14:28
Курорт с переворотом: Как разглядеть Кремль из Черногории?
14:20
Минобрнауки заявило об отсутствии решения по обязательному ЕГЭ по истории
14:11
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти
14:08
Песков прокомментировал предложение украинского депутата "отдать Крым в аренду"
13:55
Переезд торговцев из Апраксина двора начнётся в середине 2018 года
13:48
Лыжник из Венесуэлы не попадёт на ЧМ в Лахти из-за подозрений в терроризме
13:47
Дело об избиении фельдшера в Петербурге расследовали меньше недели
13:36
Задержан подозреваемый в жестоком избиении школьника в Пушкине
13:32
Компания музыканта Олега Нестерова оцифровала «Голос звездочета»
13:32
У «Ювелиров Северной столицы» ищут 759 миллионов рублей налогов
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
20.02.2017 19:29

Грузинку задержали за попытку въехать в Турцию в чемодане

В турецкой провинции Артвин пограничники задержали гражданина Грузии, который предпринял попытку провезти в чемодане через границу свою соотечественницу. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает Daily Sabah.

Инцидент произошел в турецком городе Хопа, на контрольно-пропускном пункте Сарпи. Один из грузинских граждан показался полиции подозрительным, и сотрудники правоохранительных органов попросили его открыть чемодан. Как оказалось, внутри пряталась женщина.

В ходе допроса выяснилось, что 28-летняя грузинка была депортирована из Турции три месяца назад после окончания срока действия ее визы.

Мужчину и женщину доставили в полицейский участок. Полиция продолжает расследование произошедшего.

В конце декабря 2016 года гражданку Марокко задержали при попытке пересечь границу испанской Сеуты с молодым африканцем в чемодане. Сотрудники Национальной гвардии заметили в очереди на погранконтроль ведущую себя подозрительно и нервничающую 22-летнюю женщину и попросили открыть имевшийся при ней большой чемодан. Внутри они обнаружили находящегося без сознания темнокожего мужчину. Как отмечается, он почти задохнулся от нехватки кислорода.

Источник: "Лента.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 15:00

Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»

Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05

Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу

Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Грузинку задержали за попытку въехать в Турцию в чемодане
Паркмен не спас «БМВ»
Пострадавшего в ДТП мальчика из Тихвина на вертолете доставили в Петербург
Кого обвинили в покушении на премьера Черногории
Делая ремонт, петербуржец нашел на антресолях французское ружье вековой давности
В Чувашии двое избитых участковым отсудили у МВД 40 тысяч рублей
На строящейся трассе М-11 в ДТП погиб человек
Бизнесвумен из Петербурга будут судить в Карелии по делу об «откатах»
Дебошир с канистрой бензина угрожал сжечь квартиру на Ириновском
В Сирии при подрыве автомобиля погибли четверо военных из России
Паркмен не спас «БМВ»
Кого обвинили в покушении на премьера Черногории
"Аль-Каида" научила Родину защищать
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Как в Выборгском районе боятся ртути
Шутка над "Полпредством" от имени ФСБ удалась
Новый хакер из «Шалтая»
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Делая ремонт, петербуржец нашел на антресолях французское ружье вековой давности

Сергей Николаев

Подсчитай сам, сколько человек пришло на крестный ход вокруг Исаакия

Эскиз декорации к опере "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", Аполлинарий Васнецов.

Может ли опера объединить людей с разными политическими взглядами?

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На проспекте Гагарина поймали оленя

В Царском Селе танцевали "великаны"

В «Юбилейном» сразились фанаты «Спартака» и ЦСКА

Новости компаний
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.